باراك أوباما يدعو للتصويت لهاريس: في بعض الولايات أصوات قليلة قد تحدد الفائز

دعا الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الأمريكيين للتوجه لصناديق الاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الثلاثاء، ودعاهم للتصويت للمرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس.

وقال أوباما، في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، "الانتخابات على وشك الانتهاء، وفى بعض الولايات، حفنة قليلة من الأصوات في كل دائرة انتخابية قادرة على تحديد الفائز".

Today is Election Day.



Millions of Americans will be going to the polls to show the world who we are and what we stand for. Find out where and when you can vote today at https://t.co/NKXRGNgbZX.



And once you do, I want to see your voting sticker. I’ll be sharing your posts… pic.twitter.com/JwRuT2s08s