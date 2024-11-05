اليوم السابع
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انتخابات امريكا.. اعتقال أمريكى بـ"ميشيجان" هدد بقتل المسيحيين المحافظين حال فوز ترامب

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 08:48 م
انتخابات امريكا.. اعتقال أمريكى بـ"ميشيجان" هدد بقتل المسيحيين المحافظين حال فوز ترامب ترامب
كتبت نهال أبو السعود

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اعتقلت السلطات الفيدرالية رجلاً في ميشيجان هدد بإطلاق النار الجماعي إذا فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بـ الانتخابات الأمريكية، وفقا لشبكة إيه بي سي.

ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على رجل في ميشيجان نشر تهديدات عبر الإنترنت قائلاً إنه سينفذ إطلاق نار جماعي على المسيحيين المحافظين في حالة فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، وفقًا لوثائق اتهام تم الكشف عنها حديثًا، وتم احتجاز إسحاق سيسيل أمس في كانتون بولاية ميشيجان، بعد يومين فقط من مراجعة سلطات إنفاذ القانون لمنشوره عبر الإنترنت.

وتقول الشكوى الجنائية إن موقع Reddit أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي سابقًا عن سيسيل في أواخر سبتمبر بشأن حسابات مختلفة لديه بأسماء مستخدمين تهديدية، بما في ذلك "ShootUpTrulyRally" و"WillShootTrumpSoon" و"PlannigToShootTrump" و"PlanningToKillTrump".

واتصلت سلطات إنفاذ القانون بسيسل أمس في فندق ترافيلودج في كانتون ولم تجد أسلحة في تفتيش غرفته بموافقة مسبقة، على الرغم من أن الإفادة تشير إلى أن "هذا لم يكن مفاجئًا نظرًا لأنه صرح [في منشوره عبر الإنترنت] أنه "أخفى البندقية".

وأضاف سيسل أن ترامب كان يشكل تهديدًا وكان يجب اغتياله، وأن كل شيء سيكون أفضل إذا مات ترامب"، وبينما قال إنه لن يغتال ترامب شخصيًا، أخبر العملاء أنه يعتقد أنه سيكون هناك عنف أثناء الانتخابات "ولن يستبعد الانضمام إلى جماعة انتيفا المتطرفة للاحتجاج.

ووفقًا للإفادة، فإن سيسل هو عابر سبيل عاش مؤخرًا حول حرم جامعة ميشيجان ولديه عدة أوامر مفتوحة لاعتقاله بتهمة المطاردة والمضايقة ومضايقة الاتصالات.

ويؤكد الاعتقال على الاستجابة العدوانية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لمواجهة موجة من التهديدات العنيفة المحيطة بالانتخابات الرئاسية، وخاصة في أعقاب محاولتي الاغتيال اللتين استهدفتا ترامب. وفي الإفادة، أشار مكتب التحقيقات الفيدرالي على وجه التحديد إلى خطط ترامب للظهور في ميشيغان لحضور تجمع في وقت متأخر من يوم الاثنين.







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