انتخابات أمريكا.. ترامب يطلق النداء الأخير للناخبين السود ويهاجم هاريس.. فيديو

كتبت : نهال أبو السعود

أصدر المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب ، نداء أخير للناخبين السود بالتزامن مع ذهاب الناخبين لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، ففي مقطع فيديو لجانياه توماس، مديرة التواصل الإعلامي مع الناخبين السود في حملة ترامب، قالت الحملة الجمهورية أنها أعطت الأولوية للناخبين السود طوال دورة الانتخابات.

تقول توماس في الفيديو: "لقد كرس ترامب وفريق ترامب أنفسهم للمجتمع الأسود، حيث التقوا في أحيائنا، واستمعوا إلى أصواتنا وآمالنا ومخاوفنا بينما نعمل على جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، ليس فقط من أجلنا، بل من أجل الأجيال القادمة .. بالنسبة للرئيس ترامب، أنت لست مجرد ناخبين. أنت قلب وروح هذه الأمة العظيمة".

على الرغم من أن الناخبين السود يعتبرون أنفسهم ديمقراطيين ، إلا أن ترامب كان يعمل على تقليص هذا الدعم هذا العام. لقد ركز بشكل كبير على الناخبين السود الذكور، الذين يشعر جزء كبير منهم بخيبة أمل في الحزب الديمقراطي.

وتقول توماس في الفيديو إن وعود كامالا هاريس "جوفاء": : "لقد ركز الرئيس ترامب على ما يهم حقًا الأسر السوداء وجميع الأسر: معالجة التضخم، وتعزيز الأمن الوظيفي وضمان مجتمعات آمنة".

وانتقدت هاريس بسبب اعتمادها على المشاهير والتي جلبتها إلى مسار الحملة، بما في ذلك الرئيس السابق أوباما، الذي انتقد الرجال السود لعدم رغبتهم في دعم نائب الرئيس، وقالت توماس: "هذا ليس تمكينًا، إنه ترهيب. إنه إهانة مباشرة لذكائنا، وهم يشككون في قدرتنا على التفكير بأنفسنا يستحق السود قائدًا يمنحنا القوة، وليس قائدًا يريد السيطرة علينا. نحن نستحق أكثر من الكلمات. نستحق قائدًا يحقق النتائج. ربما تكون كامالا قد دمرت بلدنا، لكن ترامب سيصلحها".

وأضافت: " ترامب لا يراك عدوًا أو رقمًا على ورقة التصويت إنه يراك جزءًا من العمود الفقري وروح أمريكا. هذه الانتخابات ليست مجرد سياسة. إنها تتعلق بالرؤية التي لدينا لهذا البلد ومجتمعاتنا. إنها تتعلق بمن يرى قيمتك، ومن يرى إمكاناتك ومن سيعمل بجانبك لبناء مستقبل أكثر إشراقًا".