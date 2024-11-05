اليوم السابع
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الهندوس فى جنوب الهند يصلون من أجل فوز كامالا هاريس.. صورة

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:46 م
الهندوس فى جنوب الهند يصلون من أجل فوز كامالا هاريس.. صورة الهندوس يصلون لأجل كامالا هاريس
كتبت : رباب فتحى

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مع بدء انتخابات أمريكا 2024، تتجه كل الأنظار حول العالم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاسيما مع اقتراب استطلاعات الرأى بصورة لا يمكن معها توقع الفائز.

الهندوس يصلون من أجل كامالا هاريس
الهندوس يصلون من أجل كامالا هاريس

وفى صورة تظهر مدى اهتمام العالم بـ الانتخابات الأمريكية 2024، نشرت شبكة "سى أن إن"، صورة لمصلين هندوس فى جنوب الهند يصلون من أجل فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس فى الانتخابات الأمريكية.

وأوضحت الشبكة أن هاريس هى ابنة مهاجرين من الهند وجامايكا، حيث ولدت والدتها فى ولاية تاميل نادو قبل انتقالها إلى الولايات المتحدة للحصول على برنامج الدكتوراه. شاركت هاريس ذكريات الطفولة عن زيارة جدها فى تشيناى وتحدثت عن كيفية تأثير تراثها الهندى على حياتها ومسيرتها المهنية.

وقال بالو، مؤسس منظمة أنوكراجنى التابعة للمجموعة الهندوسية أنوشاناث، فى مدينة مادوراى فى تاميل نادو، وفقًا لمقاطع فيديو نشرتها رويترز وANI News: "ستشارك زعيمتنا الهندية والتاميلية الأسلاف، كامالا هاريس، فى الانتخابات الرئاسية. بالتأكيد، ستفوز فى الانتخابات".

فى مقاطع الفيديو، يتم عرض لافتات عليها وجه هاريس بجوار تماثيل الآلهة الهندوسية، مع قيام الكهنة بتقديم الصلوات وتقديم بتلات الزهور.

وقد شعر العديد من الأمريكيين الهنود بالنشاط والحيوية بعد أن أصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية الجديدة، حيث أشار المنظمون الوطنيون والشعبيون من المجتمع إلى موجة من الدعم لحملة هاريس فى الأسابيع التى تلت إعلان ترشحها.

وتخوض المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المعركة الانتخابية أملًا فى تحقيق حلم أن تكون أول رئيسة فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الحلم الذى فشلت فى تحقيقه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون بعدما خسرت الانتخابات الأمريكية 2016 أمام دونالد ترامب.

واستقر الحزب الديمقراطى على الدفع بـ هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن لاستكمال المعركة الانتخابية بدلًا من الأخير الذى قدم أداءً مخيبًا لآمال الحزب فى المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهورى دونالد ترامب، لتتوالى فى الأسابيع القليلة التالية لتلك المناظرة الضغوط على بايدن من داخل وخارج الحزب، وبالأخص من قبل المانحين بهدف إقناعه بالانسحاب من السباق الرئاسي.

وكامالا هاريس من مواليد ولاية كاليفورنيا عام 1964، لأبوين مهاجرين حيث تنحدر والدتها من الهند ووالدها من جامايكا.

وفى عام 2003، أصبحت المدعى العام الأعلى لسان فرانسيسكو، قبل أن يتم انتخابها كأول امرأة وأول شخص أسود يعمل كمدعٍ عام لولاية كاليفورنيا، وأكبر محامٍ ومسئول عن إنفاذ القانون فى أكثر الولايات الأمريكية كثافة.

وفى يناير 2021، كان مقدرًا لـهاريس أن تدخل البيت الأبيض، ولكن كنائبة للرئيس، وذلك بعد أن اختارها بايدن الذى أصبح رئيسا منتخبا للولايات المتحدة. وبذلك أصبحت هاريس أول امرأة وأول أمريكية من أصول سوداء وآسيوية تصل إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي.







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