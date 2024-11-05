اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:40 م
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النيابة تستدعى شهود واقعة سقوط فتاة من الطابق الثالث فى بولاق أبو العلا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 01:01 م
النيابة تستدعى شهود واقعة سقوط فتاة من الطابق الثالث فى بولاق أبو العلا محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، التحقيق مع المتهم فى واقعة سقوط فتاة من عقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا.

واستدعت النيابة شهود العيان سكان العمارة محل الواقعة ومالكة الشقة لسؤالهم حول الواقعة، وأمرت بجمع الكاميرات الموجودة بمحيط الواقعة وتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بسقوط فتاة من شرفة الطابق الثالث لعقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث، وتبين من خلال التحريات، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم.

كما كشفت التحريات، أن الفتاة المتوفاة كانت برفقة صديق لها في الشقة وحدثت بينهما خلافات نتج عنها سقوط الفتاة من الطابق الثالث مما أدى إلى وفاتها.


 







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