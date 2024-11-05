اليوم السابع
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المباحث تستمع لأقوال قاطنى العقار لكشف تفاصيل سقوط فتاة بولاق أبو العلا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 02:03 م
المباحث تستمع لأقوال قاطنى العقار لكشف تفاصيل سقوط فتاة بولاق أبو العلا إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود العيان وقاطنى العقار لكشف ملابسات واقعة سقوط فتاة من عقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا ويتم جمع البيانات والمعلومات اللازمة لكشف تفاصيل الحادث بالكامل.

 

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بسقوط فتاة من شرفة الطابق الثالث لعقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحريات، أن الجثة لفتاة فى العقد الثالث من العمر ترتدى كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم.

 

كما كشفت التحريات، أن الفتاة المتوفاة كانت برفقة صديق لها فى الشقة وحدثت بينهما خلافات نتج عنها سقوط الفتاة من الطابق الثالث مما أدى إلى وفاتها.







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