الزراعة تنتهى من موسم حصاد الأرز.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

كشف تقرير رسمي لوزراة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم الانتهاء من أعمال حصاد المساحات المنزرعة بمحصول الأرز في المحافظات الستة الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية، مع استمرار أعمال الكبس والتشويق وإعادة تدوير القش.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم ما جاء في التقرير:

1- نسبة الحصاد بلغت 100%.

2- إجمالي ما تم كبسه من قش الأرز حوالي مليون و 647 ألف و719 طن.

3- إجمالي ما تم فرمه حوالي 879 ألف و135 طن.

4- تم تشوين 602 ألف و859 طن من قش الأرز.

5- محافظة الدقهلية تصدرت المحافظات في إنجاز عمليات الجمع والتدوير، يليها محافظة كفر الشيخ، ثم محافظات: البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية على الترتيب.

6- تم حتى الآن تنفيذ ما يزيد على 2448 ندوة ارشادية .

7- تم إنتاج 30 ألف و780 طن من الأسمدة العضوية بعد إعادة تدوير قش الأرز وهو الأمر الذي يؤكد أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدى المزارعين.

