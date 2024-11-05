اليوم السابع
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التحقيق فى واقعة مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث فى بولاق أبو العلا

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 12:04 م
التحقيق فى واقعة مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث فى بولاق أبو العلا إسعاف- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تباشر جهات التحقيق فى بولاق أبو العلا، تحقيقاتها الموسعة لكشف لغز واقعة مصرع فتاة لفظت أنفاسها الأخيرة عقب سقوطها من الطابق الثالث بعقار ببولاق أبو العلا، حيث قامت جهات التحقيق والأجهزة المختصة بإجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المطلة على موقع الحادث وسؤال الشهود.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بسقوط فتاة من شرفة الطابق الثالث لعقار سكنى فى منطقة بولاق أبو العلا، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وتبين من خلال التحريات، أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها وبها كسور وسحجات ونزيف بأماكن متفرقة من الجسد، وتم إيداع الجثمان مشرحة زينهم.

كما كشفت التحريات، أن الفتاة المتوفاة كانت برفقة صديق لها في الشقة وحدثت بينهما خلافات نتج عنها سقوط الفتاة من الطابق الثالث مما أدى إلى وفاتها.







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