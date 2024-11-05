الانتخابات الأمريكية.. كم يبلغ راتب رئيس أمريكا الجديد؟.. فيديو

كشفت مجلة فوربس أن عن قيمة راتب الرئيس الأمريكي الجديد وأشارت إلى أن راتب الرئيس لم يتغير أبدًا منذ عام 2001

ويحصل الرئيس الأمريكى جو بايدن على 400 ألف دولار سنويًا وهذا ليس مفاجأة لـ كامالا هاريس أو دونالد ترامب إذا كان أى منهما

يشغل منصبًا.

فى حالة هاريس فإن الفوز يعنى أن راتبها سيرتفع من 235.100 دولار راتب نائب الرئيس الأمريكي إلى 400 ألف دولار، أما ترامب فلم يتقاض راتبه بل قام بتوجيهه إلى وكالة مختلفة كل ربع سنة.

ورفع الكونجرس راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى 400 ألف فى عام 2001 إلى جانب تخصيص 50 ألف دولار أخرى سنويًا كبدل نفقات إضافية.

ويتلقى الرئيس الأمريكى 100 ألف دولار تحت بند ميزانية السفر بالإضافة إلى 19 ألفًا للترفيه، ويخضع الراتب الرئاسي للضريبة فى حين أن المكافآت الأخرى ليست كذلك بحسب قانون الضرائب الأمريكي، كما يحصل الرئيس الجديد على 100 ألف دولار مخصصة لديكور وتصميم وأثاث البيت الأبيض، ويسدد الرئيس أجر الخدم وأطقم التنظيف الذين يعملون فى الحفلات الخاصة التى يستضيفها.