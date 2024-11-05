الأرض لا تكفى.. التصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية ممتد إلى الفضاء

وكالات

الأرض لا تكفي للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث امتدت المشاركة إلى الفضاء، وذلك بعدما نشرت وكالة ناسا ، الثلاثاء، صورة لرواد فضاء يدلون بأصواتهم.

وبحسب موقع "الحرة"، فإن رواد الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز ودون بيتيت أكدوا أنهم صوتوا مبكرا للانتخابات الرئاسية من محطة الفضاء الدولية.

وحتى عام 2024، تضم وكالة ناسا حوالي 48 رائد فضاء في مهام ميدانية، إذ يعمل بعضهم في مهمات فضائية، بينما يشارك آخرون في التدريب والبحوث والمشاريع التعليمية.

وتدور محطة الفضاء الدولية على ارتفاع متوسط يتراوح بين 330 إلى 420 كيلومترا فوق سطح الأرض. هذا الارتفاع يسمح لها بالبقاء في مدار مستدام حيث يمكنها إجراء الأبحاث والتجارب العلمية.

وبدأ السماح لرواد الفضاء بالتصويت في الانتخابات منذ سنة 2000، وفق مقال منشور بموقع ناسا، ويبدأ التصويت قبل أن يبدأ رواد الفضاء رحلاتهم، إذ يتم ملء نموذج تصويت غيابي وإرساله إلى السلطات المسؤولة عن الانتخابات في مقر إقامة رائد الفضاء، ثم تُرسل بطاقة التصويت إلكترونياً إلى محطة الفضاء باستخدام أنظمة آمنة ومشفرة.

بعد ذلك، يُرسل رائد الفضاء بطاقة التصويت المعبأة إلى مكتب الانتخابات ليتم احتسابها، وفق المصدر نفسه.