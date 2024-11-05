اليوم السابع
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إلهان عمر تحذر من عودة ترامب للبيت الأبيض

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2024 09:01 م
إلهان عمر تحذر من عودة ترامب للبيت الأبيض إلهان عمر
أحمد علوى

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نشرت النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر سلسلة منشورات على موقع إكس تدعو فيها الناخبين للتصويت لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وتحذر من مخاطر عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وقالت عمر، النائبة المسلمة من أصول صومالية، إن الديمقراطية الأمريكية "على المحك"، كما حذرت من أن المسلمين في الولايات المتحدة وفي أرجاء العالم سيعانون من الكراهية التي يبثها ترامب، وفق قولها، إذا فاز بولاية رئاسية جديدة.
 

 







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