إلهان عمر تحذر من عودة ترامب للبيت الأبيض

نشرت النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر سلسلة منشورات على موقع إكس تدعو فيها الناخبين للتصويت لنائبة الرئيس كامالا هاريس، وتحذر من مخاطر عودة الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

IT’S ELECTION DAY! I can’t tell you how important it is that you get to the polls and cast your ballot for Vice President Harris. Our democracy is at stake, along with our fundamental rights as Americans. I remember what it was like to live under Donald Trump's presidency as a…