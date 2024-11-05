إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 8 أشخاص بسبب حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى وعلى الفور تم نقلهم إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة مكروباص أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 8 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.