إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق فى العياط

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص صدمته سيارة، أثناء عبوره الطريق فى مدينة العياط وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى مدينة العياط مفاده وجود حادث تصادم، على الفور انتقل رجال المرور والإسعاف لمكان الحادث، وتبين من الفحص الأولي أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة مسرعة أسفرت عن إصابته بكسور وكدمات وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور قام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وضبط مالك السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.