أصناف القمح المناسبة لمحافظات الوجه البحرى والجيزة.. اعرف التفاصيل

كتبت أسماء نصار

يعد القمح من أهم المحاصيل الغذائية فى العالم ويشكل ركيزة أساسية للأمن الغذائى، ومصر من أقدم الدول التى عرفت زراعة القمح وله تاريخ عريق فى الحضارة المصرية القديمة، كما أنه من أهم المحاصيل الاستراتيجية لذلك هناك اهتمام كبير به من قبل الحكومة، حيث يتم توفير التقاوى المعتمدة وتقديم الدعم للمزارعين على مدار الموسم الزراعى.

ووفقا للخريطة الصنفية التي حددها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، بالتنسيق مع معهد بحوث أمراض النباتات لزراعة فى منطقة الوجه البحري والجيزة، والتي تشمل محافظات: بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الاسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة، فإنه يفضل زراعة الاصناف: مصر 3، مصر4، جيزة 171، سخا 95، سخا 96، سدس 14، سدس 15.

وكلف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة والتى يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية، وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة، والتي تحقق أعلى إنتاجية ويكون لها مردود إيجابي على المزارعين، وكذلك التوعية بأساليب الزراعة الحديثة والتى تحقق أعلى إنتاجية وترشد فى استخدام المياه، التوعية بطرق الزراعة الحديثة وكيفية مقاومة الحشائش العريضة والنجيلية، لزيادة محصول القمح.