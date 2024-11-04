هيئة الأرصاد تواصل فعاليات موسمها الثقافى للأسبوع السابع ضمن مبادرة بداية

كتب محمود راغب

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، فعاليات الموسم الثقافي في إطار مبادرة رئيس الجمهورية (مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان)، حيث تعقد المحاضرات أون لاين.



تضمن فعاليات الأسبوع السابع:

المحاضرة الأولى: تأثير التغيرات المناخية علي الظواهر الجوية علي مصر ومنطقة الشرق الأوسط (د. فتحي العشماوي - الهيئة العامة للأرصاد الجوية).

المحاضرة الثانية: دور آليات الإنذار المبكر في مواجهة آثار التغيرات المناخية (د. مي احمد / مدقق بصمة كربونية - المعهد القومي للجودة).

المحاضرة الثالثة: الأوزون النافع الضار (د. ريهام ربيع - الهيئة العامة للأرصاد الجوية) .

وعلى هامش الفعاليات يتم تنظيم زيارة لمتحف هيئة الأرصاد الجوية، للتعريف بتاريخ الأرصاد الجوية من العصر الفرعوني حتي الآن.