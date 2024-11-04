نصب عليهم فى 16 مليون جنيه.. مواطنون يحررون محضرا ضد مستريح جديد بقنا

قنا صابر سعيد

حرر عدد من مواطنين بقنا محضرا ضد أحد الأشخاص بقرية في مركز دشنا، بتهمة النصب عليهم في مبالغ مالية وصلت إلي 16 مليون جنيه بحجة تشغيلها.

قال رفعت محمود، أحد الضحايا، إن بداية الموضوع تواصل المتهم والتردد عليه في مكتب شحن خاص به، وعرض عليه العمل في مجال تحويل الأموال والحصول علي نسبة 1% مقابل ذلك حتي وصل المبلغ في النهاية إلي أكثر من 500 ألف جنيه وانقطع بعدها عن سداد الأرباح أو رد المبلغ له.

وأوضح مصطفي محمود، أحد الضحايا، إنه يعمل في التجارة وتعرف علي المتهم في قرية أبو دياب ثم أصبحت بينهم معاملات مالية مقابل الحصول علي نسبة من ذلك، وكان الأمر يسير بشكل منتظم حتي وصل المبلغ المستولى عليه إلي 2 مليون و800 ألف جنيه.

وتابع مصطفى، أنه في أحد الأيام تواصل معه ثم أخبره أنه تعرض لحادث وفقد الذاكرة وبعد محاولات وجلسات عرفية أقر بأنه استولى علي تلك المبالغ ولكنه لم يسترجع شيئا منها وحرر هو وعدة أشخاص محضر بذلك.

وكان قد حرر عدد منهم محضر 126 لسنة 2024 جنح اقتصادية دشنا ضد المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الواقعة.