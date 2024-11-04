نصائح عاجلة من الزراعة للمزارعين خلال الأسبوع الحالى.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عدد من النصائح للمزارعين خلال الأسبوع الحالى، وذلك فى إطار الحالة التى يشهدها الطقس من تذبذب فى الحرارة.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:

1- يمكن البدء في زراعة القمح نهاية هذا الأسبوع خاصة في الوجه البحري مع الالتزام بالخريطة الصنفية.

‏2- دعم المحاصيل الارضية (البطاطس والبنجر الثوم ) في النصف الأول من العمر بمركبات الفسفور بالتبادل مع الكالسيوم الفترة دي (إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية).

‏3- التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات "ديدان ثمار القرعيات"– أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.

‏4- التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها وكذلك من تشقق درنات البطاطس للزراعات البدرية.

‏5- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة وعلى البصل والثوم البدري .

6- الرش العاجل لبساتين الفاكهة (المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار .

7- توقع استمرار ظهور بعض الآفات الحشرية الهامة واهمها تربس البصل والثوم والفراولة وتربس الازهار في فلفل الصوب والمن علي البطاطس .

8 - في المناطق اللى سقط عليها امطار يتم المعاملة بــ اوكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل او ازوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس بالمعدلات الموصى بها للمحاصيل المتوقع ظهور الامراض الفطرية بها .

