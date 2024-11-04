مصرع نقاش سقط من الطابق الـ11 بعقار فى منطقة المجزر بالمنصورة

الدقهلية - شريف الديب - محمد الحبشي

لقى شخص مصرعه، اثر سقوطه من علو بأحد المناطق بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من شرطة النجدة، بسقوط شخص من علو بمنطقة المجزر بمدينة المنصورة.

انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين سقوط نقاش من الطابق الـ11 داخل مسقط برج بالمجزر، وبالفحص والتحرى، تبين أن الشخص يدعى إبراهيم مجدى عبدالسلام عارف 37 عاما، مقيم بيلا - كفر الشيخ.

تم نقل الجثمان الى مشرحة المستشفى الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.