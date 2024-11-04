اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بإمبابة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 09:46 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة بإمبابة حادث انقلاب سيارة- أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة إمبابة، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا أعلى الطريق الدائري فى إمبابة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى، للعمل على رفع حطام الحادث.

تبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة، ووفاة شخص وإصابة 3 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 







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