مصرع سيدة صدمتها دراجة بخارية أثناء عبورها الطريق فى الجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت سيدة مصرعها نتيجة اصطدام دراجة بخارية بها فى منطقة الجيزة، وذلك أثناء عبورها الطريق، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.



تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري فى دائرة قسم الجيزة، توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن دراجة بخارية صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



