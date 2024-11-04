اليوم السابع
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مصرع سيدة صدمتها دراجة بخارية أثناء عبورها الطريق فى الجيزة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 05:13 م
مصرع سيدة صدمتها دراجة بخارية أثناء عبورها الطريق فى الجيزة اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقيت سيدة مصرعها نتيجة اصطدام دراجة بخارية بها فى منطقة الجيزة، وذلك أثناء عبورها الطريق، وتم نقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري فى دائرة قسم الجيزة، توجهت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن دراجة بخارية صدمت سيدة أثناء عبورها الطريق، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتفارق الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.


 







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