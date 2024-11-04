كثافات مرورية بعدد من محاور القاهرة بسبب تراكمات مياه الأمطار

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بعدد من المناطق في القاهرة بسبب حوادث مرورية ناتجة عن وجود تراكمات مياه أمطار ومنها تصادم سيارتين بطريق المطار، وحادث مرورى بين سيارتين بالطريق الدائري في منطقة القطامية، وتصادم مرورى لسيارتين بطريق الأوتوستراد وتعطل أتوبيس بكوبرى المرغنى في منطقة مصر الجديدة، ولم ينتج عنهم اى مصابين، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع الكثافات بالكامل من الطرق المذكورة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغات بوجود حوادث مرورية وأعطال بمناطق القطامية ومصر الجديدة ومحور الأوتوستراد وبمنطقة المطار، وعلى الفور انتقلت سيارات المرور إلى المكان وقامت الخدمات المرورية لرفع حطام الحوادث المرورية من المناطق، ويتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بكافة المحاور.