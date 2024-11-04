اليوم السابع
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كامالا هاريس تغازل الناخبين بمساعدة بقيمة 25 ألف دولار لشراء منزل

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 09:20 م
كامالا هاريس تغازل الناخبين بمساعدة بقيمة 25 ألف دولار لشراء منزل كامالا هاريس
كتب عبد الوهاب الجندى

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قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الأمريكية، غازلت مرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، الناخبين الأمريكيين، حيث أكدت أنه ستقدم مساعدة بقيمة 25 ألف دولار كدفعة أولى حتى يتمكن المزيد من الأمريكيين من شراء منزلهم الأول.


وقالت في حسابها الرسمي على منصة إكس: " إن شراء منزل هو رمز للفخر ومقياس للأمان المالي، وباعتباري رئيسًا، سأقدم مساعدة بقيمة 25 ألف دولار كدفعة أولى حتى يتمكن المزيد من الأميركيين من شراء منزلهم الأول".

وتقدم المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نفسها للناخب الأمريكي تحت عنوان "مرشح الطبقة المتوسطة"، وسط آمال متزايدة في أن تكون أول رئيس امرأة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، لتحقق الحلم الذي فشلت في إحرازه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون والتي خسرت الانتخابات الأمريكية 2016 أمام دونالد ترامب.

وبخلاف رؤيتها للاقتصاد والتي تنحصر فى الوعود بوضع ائتمان ضريبي عند الولادة وتقديم تسهيلات في انشاء الشركات، وتيسيرات متنوعة في تملك العقارات وغير ذلك من المحفزات، إلا أن هاريس تراهن بشكل أكبر على أجندتها في القضايا الأخرى داخل الولايات المتحدة، وبمقدمتها حق النساء في الإجهاض، والتصدي للهجرة وغيرها من الملفات الشائكة.

وقبل أيام، استعانت هاريس بالنجمة بيونسيه في تجمع انتخابي حاشد بولاية تكساس، وتطرقت إلى ملف الإجهاض، وخاطبت جمهورها قائلة: "بالنسبة لجميع الرجال والنساء هنا، والذين يشاهدون فى جميع أنحاء البلاد، نحن بحاجة إليكم.. إن حظر الإجهاض شبه الكامل فى الولاية قد يصبح قانونًا للبلاد إذا تم انتخاب دونالد ترامب المرشح الجمهورى، والرئيس الأمريكى السابق.

وفيما يخص مواقفها من قضية المهاجرين ، لا تتبنى كامالا هاريس موقفاً مغايراً بشكل كبير عن منافسها دونالد ترامب، حيث تعهدت بتبني سياسات صارمة ، وقالت في وقت سابق إن من يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يجب أن يتم منعهم. كما دعمت مشروعا لتشديد سياسة الهجرة والتي يتبعها  الرئيس جو بايدن، والتي تتضمن استثمارات في الحواجز الحدودية.







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