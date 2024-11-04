اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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فوز رئيسة مولدوفا بولاية ثانية بعد حصولها على 54% فى الانتخابات الرئاسية

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 09:03 ص
فوز رئيسة مولدوفا بولاية ثانية بعد حصولها على 54% فى الانتخابات الرئاسية انتخابات مولدوفا
كيشيناو (أ ش أ)

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أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية فى مولدوفا ، فوز الرئيسة الحالية مايا ساندو بولاية ثانية، وذلك بعد جولة الإعادة التى شهدتها البلاد أمس وحصولها على 54 % من أصوات الناخبين بعد فرز 98 % من الأصوات.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نسختها الإنجليزية اليوم الاثنين، أن المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو حصل على 46 % من أصوات الناخبين في هذه الجولة من الانتخابات.

بدورها، قالت ساندو إن الحكومة بحاجة إلى الإعداد للانتخابات البرلمانية الصيف المقبل والحفاظ على الديمقراطية كما أكدت أنها ستكون رئيسة للجميع خلال السنوات المقبلة وأن تحقيق هذا الهدف يقع على رأس أولوياتها.

وكان الناخبون في مولدوفا قد توجهوا أمس الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد الشهر الماضي وتنافس فيها الرئيسة الحالية مايا ساندو مع المدعي العام السابق ألكسندر ستويانجلو.

وقد حصلت ساندو المؤيدة للانضمام للاتحاد الأوروبي في الجولة الأولى التي جرت في 20 من شهر أكتوبر الماضي على 42 في المائة من أصوات الناخبين، بينما حصل ستويانجلو على 26 في المائة فقط من الأصوات.

يذكر أن تعداد سكان مولدوفا - التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق - يبلغ حوالي 2.5 مليون نسمة وقد قدمت البلاد طلبا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي في أعقاب بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقد حصلت مولدوفا - إلى جانب أوكرانيا - على صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي" منذ عام 2022 .. ووافقت بروكسل في شهر يونيو الماضي على بدء مفاوضات انضمام مولدوفا.







رئيسة مولدوفا

مولدوفا

انتخابات مولدوفا

انتخابات الرئاسه فى مولدوفا

مايا ساندو




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