اليوم السابع
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الإثنين، 04 نوفمبر 2024 10:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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عودة رواد الفضاء على متن "شنتشو-18" بعد انتهاء مهمتهم فى محطة الفضاء الصينية

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 08:00 ص
عودة رواد الفضاء على متن "شنتشو-18" بعد انتهاء مهمتهم فى محطة الفضاء الصينية سفينة الفضاء الصينية
أ ش أ

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 انفصلت سفينة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-18" عن مجموعة محطة الفضاء، ليبدأ رواد الفضاء الذين على متنها رحلة العودة إلى الأرض.


وذكرت وكالة الفضاء المأهولة الصينية، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه قبل عملية الانفصال، أكمل طاقم "شنتشو-18" بمساعدة الطاقم الأرضى مهامًا متعددة، شملت تقييم حالة مجموعة محطة الفضاء، ومعالجة البيانات التجريبية ونقلها، بالإضافة إلى تسليم الإمدادات المتبقية، حيث تمت أعمال التسليم مع طاقم "شنتشو-19".


يذكر أن الصين أطلقت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-19" فى 30 أكتوبر الماضي، والتى تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء هم تساى شيوى تشه، وسونغ لينغ دونغ، ووانغ هاو تسه، للقيام بمهمة أخرى تستمر لمدة ستة أشهر فى محطة الفضاء.







سفينة الفضاء الصينية

شنتشو 18

الصينن بكين




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