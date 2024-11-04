عودة رواد الفضاء على متن "شنتشو-18" بعد انتهاء مهمتهم فى محطة الفضاء الصينية

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انفصلت سفينة الفضاء الصينية المأهولة "شنتشو-18" عن مجموعة محطة الفضاء، ليبدأ رواد الفضاء الذين على متنها رحلة العودة إلى الأرض.



وذكرت وكالة الفضاء المأهولة الصينية، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أنه قبل عملية الانفصال، أكمل طاقم "شنتشو-18" بمساعدة الطاقم الأرضى مهامًا متعددة، شملت تقييم حالة مجموعة محطة الفضاء، ومعالجة البيانات التجريبية ونقلها، بالإضافة إلى تسليم الإمدادات المتبقية، حيث تمت أعمال التسليم مع طاقم "شنتشو-19".



يذكر أن الصين أطلقت مركبة الفضاء المأهولة "شنتشو-19" فى 30 أكتوبر الماضي، والتى تحمل على متنها ثلاثة رواد فضاء هم تساى شيوى تشه، وسونغ لينغ دونغ، ووانغ هاو تسه، للقيام بمهمة أخرى تستمر لمدة ستة أشهر فى محطة الفضاء.