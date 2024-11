عواصف مدمرة تضرب أوكلاهوما الأمريكية وانقطاع الكهرباء عن 86 ألف منزل

ضربت عواصف وأعاصير قوية ولاية أوكلاهوما الأمريكية، اليوم الاثنين؛ ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص على الأقل وانقطاع للتيار الكهربائي عن حوالى 86 ألف منزل وشركة، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وأدت العواصف القوية التي ضربت مدينة أوكلاهوما سيتي، عاصمة الولاية، إلى انزلاق السيارات وتدمير أسطح المباني.

Devastating images this morning in eastern #Oklahoma #USA after the passage of a devastating #tornado during the early hours of the morning.

كما أطلقت تحذيرات من الأعاصير لسكان مناطق امتدت نحو حدود أركنساس، بحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية سقوط خطوط كهرباء على الأرض وجدران منازل متضررة ومركبات مقلوبة وشوارع مليئة بالحطام.

وقالت فاليري ليتلجون، قائدة شرطة أوكلاهوما، إن ستة أشخاص على الأقل نُقلوا إلى المستشفيات بإصابات لا تهدد حياتهم.

Large-scale destruction after the passage of an overnight #tornado in #ValleyBrook, Oklahoma City, #USA, November 3, 2024.

