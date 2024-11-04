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عبد الفتاح البرهان: مصر حققت نهضة حضارية شاملة فى فترة شديدة الدقة

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 05:25 م
عبد الفتاح البرهان: مصر حققت نهضة حضارية شاملة فى فترة شديدة الدقة عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانقالى فى السودان
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة في السودان، إنه من دواعي سرورنا المشاركة اليوم في أرض الكنانة جمهورية مصر العربية الشقيقة في أعمال المنتدي الحضري العالمي الذي يعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، متابعا:" خالص الشكر والعرفان للرئيس الشقيق عبد الفتاح السيسي، وهو أمر ليس بمستغرب على الشقيقة مصر، واشكر الرئيس السيسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة.. واقدم التهنئة لمصر على استضافة مصر لهذا الحدث الدولي العام". 
 
وأضاف خلال كلمته في افتتاح النسخة المنتدي الحضري العالمي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "ندعم جهود مصر لتولي رئاسة ملف الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والبناء في أفريقيا.. واحتضان تلك الفعالية في القارة للأفريقية"، متابعا: "اخي الرئيس والحضور الكرام تابعنا ببالغ السعادة الإنجازات المتتالية التي حققتها مصر في النهضة الحضارية الشاملة في فترة شديدة الدقة، شهدت تطورا على المستوي الإقليمي والدولي، وأثبتت قدرة مصر على التحول وتحويل التحديات إلي فرص في ظل وجود الإرادة السياسية والقيادة الواعية والمدركة لمتطلبات المرحلة".
 






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