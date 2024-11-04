ضبط 3 دجالين بتهمة النصب على المواطنين من خلال الشعوذة بالجيزة والإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالجيزة والإسكندرية لقيامهم بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعى لأعمال الدجل والشعوذة للنصب والاحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها .

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عدد من الأشخاص بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرتهما على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى ، وعقب تقنين الإجراءات تم تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



▪ ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – هاتفى محمول "تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").



▪ ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية ، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").



وبمواجهتهم أقروا بمزاولة نشاطهم على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



