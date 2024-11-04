ضبط 273 قضية مخدرات و55 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (273) قضية مخدرات ، (55) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (55071) حكم قضائى متنوع.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن ضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7,1 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو ، الهيروين").. بحوزة ( 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

وأسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة .. ضُبط خلالهم ( 6,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين) .. وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لــ 3 منهم معلومات جنائية.