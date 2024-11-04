اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 01:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط مواطن حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالفيوم

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 11:03 ص
ضبط مواطن حول منزله ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالفيوم حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي وأسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص والإتجار بها.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تصنيع الأسلحة النارية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى– له معلومات جنائية) بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمسكنه بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وعثر بحوزته على (8 فرد خرطوش – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







حملات أمنية

ضبط متهمين

التصدي للجرائم

ضبط مخدرات

تهريب عملات

عملات أجنبية

الخدمات الشرطية

أخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة