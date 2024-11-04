سفير الخرطوم بالقاهرة: المنتدى الحضرى فرصة لعرض رؤية السودان فى قضايا التنمية

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أكد السفير عماد الدين مصطفى عدوى، سفير جمهورية السودان لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، أن بلاده حرصت على المشاركة رفيعة المستوى فى أعمال النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى الذى تستضيفه القاهرة، لما يمثله من فرصة مهمة لعرض رؤية السودان إزاء خطط التنمية الحضرية.

وقال السفير عدوي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،على هامش مشاركته اليوم الاثنين، في افتتاح المنتدى الحضرى العالمى - إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حرص على التواجد في هذا المحفل العالمي لتقديم رؤية الدولة حول قضايا التنمية والبنية التحتية وسبل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وحشد الجهود والاستثمارات الممكنة لإنجاح الخطط والبرامج التنموية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن السودان يولي أهمية كبيرة لقضايا الإسكان والإعمار التي يسلط المنتدى الضوء عليها، لا سيما في ظل الحرب المدمرة التي تشهدها البلاد.

وأوضح السفير عدوي أن السودان يشارك في أعمال المنتدى بإسهامات علمية ومعرض يعكس حقيقة الأوضاع في البلاد ورؤية الدولة حيال أهمية تعزيز الشراكات المنتجة خاصة مع المنظمات الإقليمية والدولية بما يعزز إعادة تهيئة قطاعات الدولة لمرحلة إعمار ما بعد الحرب.

وشدد السفير السوداني على أهمية المنتدى الحضري في ضوء تركيزه على بناء تحالفات قوية لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة التحديات العالمية الرئيسية التي تفرضها أزمة الإسكان العالمية وتغير المناخ ومواجهة تعقيدات التنمية الحضرية المستدامة بشكل مباشر.