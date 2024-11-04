سبقها صوم 3 أيام.. ذكرى اختيار الأنبا تواضروس فى القرعة الهيكلية

كتبت – بتول عصام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الإثنين، بذكرى اختيار القرعة الهيكلية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ليصبح البطريرك رقم 118 في تاريخ الكنيسة، وكذلك الاحتفال بذكرى ميلاده في اليوم نفسه.

ويسبق القرعة الهيكلية، صوم الشعب المسيحي صوم عام من الدرجة الأولى لمدة 3 أيام، وكانت: الأربعاء والخميس والجمعة والتي توافق 31 أكتوبر و 1، 2 نوفمبرعام 2012، ثم إقامة قداس القرعة الهيكلية يوم 4 نوفمبر.

ووقع الاختيار الإلهي على الأنبا تواضروس البالغ من العمر 60 عاما، بطريركا للكنيسة الأرثوذكسية، ليصبح خليفة مارمرقس الـ118، بعد قيام الطفل بيشوي جرجس مسعد (6 سنوات) وهو معصب العينين، بسحب واحدة من 3 ورقات تحوى أسماء الشخصيات الـ3 الذين انتخبوا قبل أسبوع من إجراءات القرعة.

وتعتبر القرعة الهيكلية فى الكنيسة أحد أهم طقوس التجليس للكرازة المرقسية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتخابات بطريرك الأقباط الأرثوذكس، وهى أحد الطقوس الخاصة باختيار البطريرك، حيث تتم عن طريق كتابة أسماء المرشحين للكرسى المرقسى، الذين حصلوا على أعلى الأصوات فى انتخابات البطريرك فى ورقة بعد التصفية قبل النهائية لخمسة من المرشحين.

وتوضع 3 ورقات فى صندوق صغير على المذبح ووضع كل منها فى حلقة معدنية منفصلة وتختم بالشمع الأحمر، ثم توضع فى إناء زجاجى كبير على منصة مرتفعة ويتم اختيار طفل معصوب العينين بعد الصلوات، ليسحب ورقة من الـ3 وذلك يعلن صاحبها بطريركًا جديد خلفا للبطرك الراحل، ولاتزال حتى الآن القرعة تقليدًا متبعًا فى كنائس الارثوذكسية حول العالم القبطى.