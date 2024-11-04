جدل حول دور روبرت كينيدى بإدارة ترامب المحتملة.. "NBC" تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

قال المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الامريكية دونالد ترامب إن روبرت كينيدي جونيور سيكون له دور كبير في إدارته إذا فاز غدا الثلاثاء في الانتخابات، خلال مقابلة هاتفية أجراها مع شبكة سي إن بي سي.

كينيدي، الذي ترشح للرئاسة كمستقل هذا العام قبل أن يتخلى عن محاولته ويؤيد دونالد ترامب، ينشر منذ فترة طويلة نظريات المؤامرة والأكاذيب حول اللقاحات وغيرها من مسائل الصحة العامة. فعلى سبيل المثال، زعم بشكل متكرر أن اللقاحات مرتبطة بالتوحد، على الرغم من أن الدراسات نفت هذه النظرية لعقود من الزمن، وعندما سئل يوم الأحد عما إذا كان حظر بعض اللقاحات سيكون خيارًا خلال فترة ولاية ثانية، لم يستبعد ترامب ذلك.

وقال ترامب: "حسنًا، سأتحدث إلى كينيدي وأتحدث إلى أشخاص آخرين، وسأتخذ قرارًا، لكنه رجل موهوب للغاية ولديه آراء قوية".

رفض دونالد ترامب الحديث عن أدوار محددة قد يلعبها روبرت كينيدي في إدارة ثانية، لكن في ظهوره العام الأخير، أوضح أنه يتصور دورًا بارزًا له، وقال في حدث أقيم يوم الخميس في أريزونا: "إنه يستطيع أن يفعل أي شيء يريده".

وأضاف ترامب أن كينيدي "سيعمل على الصحة وصحة المرأة"، وقال مصدران مقربان من حملة ترامب لشبكة إن بي سي نيوز إنه قد يلعب دورًا بارزًا في مكافحة أمراض الطفولة المزمنة.

ويم الجمعة، غرد كينيدي أن إدارة ترامب ستدفع في أول يوم لها في المنصب إلى حظر الفلورايد في الماء، مدعيًا أنه "نفايات صناعية" تؤدي إلى مشاكل مثل السرطان وأمراض أخرى، وقال ترامب يوم الأحد عندما سئل عن هذه الخطة: "حسنًا، لم أتحدث معه عن ذلك بعد، لكنه يبدو جيدًا بالنسبة لي كما تعلم، إنه ممكن".