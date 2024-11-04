جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية عن سرطان الثدي.. ضمن مبادرة بداية

كتب محمد صبحى

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة حلوان، بالتعاون مع كليتي الطب وعلوم الرياضة بنات، ندوة توعوية شاملة حول سرطان الثدي وسبل الكشف المبكر عنه، وذلك في إطار فعاليات الشهر الوردي العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتماشياً مع المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" ورؤية مصر 2030.

أقيمت الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور أحمد حسني، مستشار القطاع، بالتعاون مع كليتي الطب وعلوم الرياضة بنات تحت إشراف الدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب، الدكتورة أمل عبدالله عميد كلية علوم الرياضة بنات، و تنسيق الدكتورة سارة البيه وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قدمت الدكتورة نرفانا مجدي، القائم بعمل رئيس قسم طب الأورام بكلية الطب ومقرر لجنة تنسيق مبادرة صحة المرأة والأورام بالمستشفيات الجامعية، عرضاً شاملاً تناول تعريف المرض وأسبابه وأعراضه، مع التركيز على أهمية الفحص الذاتي وعوامل الخطر المؤدية للإصابة. وقد تم خلال الندوة توزيع دبابيس تحمل الشريط الوردي، الرمز العالمي للتوعية بسرطان الثدي.

وفي إطار تكامل الجوانب الصحية والرياضية، قدم فريق مبادرة "هي - لياقة وصحة" من كلية علوم الرياضة بنات، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله عميد الكلية، جلسة خاصة حول أهمية النشاط البدني في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة. شارك في تقديم هذا الجزء كل من الدكتورة ياسمين إبراهيم أحمد غانم، والدكتورة نغم جمال السيد علي، والطبيبة ميرنا عصام محمد بكر.

استهدفت الندوة جميع العاملات بالمبنى الإداري بالجامعة، ولاقت تفاعلاً واسعاً، مما يعكس نجاح الجامعة في تحقيق أهدافها التوعوية والصحية، وتعزيز مفهوم الحياة الصحية المتكاملة لدى منسوبيها.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها الجامعة لتعزيز الوعي الصحي والرياضي، وتشجيع أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع الجامعي.