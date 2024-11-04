اليوم السابع
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تقرير طبى يكشف حالة لولا دا سيلفا بعد إصابته فى الرأس

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 12:00 ص
تقرير طبى يكشف حالة لولا دا سيلفا بعد إصابته فى الرأس الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا
أحمد علوى

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خضع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي أصيب في الرأس الشهر الماضي لفحوص تصويرية يوم الأحد في برازيليا.

وقال التقرير الطبي إن حالة الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ظلت مستقرة.

وأظهر التقرير الصادر عن مستشفى سيريو ليبانيس في برازيليا أن لولا قادر على ممارسة أنشطته المعتادة وسيتم إعادة تقييم حالته في غضون أسبوع.

وفي أواخر أكتوبر سقط لولا في منزله وأصيب بنزيف بسيط في المخ وصدمة في مؤخرة رأسه تطلبت غرزا جراحية، بحسب ما قاله طبيبه الخاص روبرتو كاليل.

وكان الزعيم البرازيلي يعمل من القصر الرئاسي وألغى الرحلات الدولية بما في ذلك منتدى قادة التعاون الاقتصادي القادم لآسيا والمحيط الهادئ في ليما بالبيرو، وقمة الأمم المتحدة COP29 في أذربيجان.







الرئيس البرازيلي

لولا دا سيلفا

البرازيل




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