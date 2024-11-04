تفاصيل حادث تصادم أتوبيس بسيارة تريلا فى برج العرب بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من إعادة الحركة المرورية علي طريق برج العرب، بعد رفع آثار حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل تريلا، والذي أسفر عن إصابة 13 شخصا، جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان طريق برج العرب، شهد منطقة برج العرب غرب الإسكندرية، إصابة 13 شخصًا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل ثقيل قبل صينية الهوارية مساء اليوم الاثنين، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من إدارة شرطة النجدة لقسم شرطة العامرية ثان يفيد وجود حادث تصادم عند تحويلة الكوبري الجديد في طريق مطار برج العرب، اتجاه البرج، ووجود مصابين.

وعلي الفور انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان وإدارة المرور رفقة 12 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة تصادم أتوبيس صغير الحجم تابع لإحدى الشركات وسيارة نقل ثقيل بالطريق المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 13 مواطنًا بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من "أبو الأنوار محمد أبو الحسن"، 59 عامًا، بجرح متهتك في الذراع الأيسر وجروح بالوجه، و"إبراهيم عطية رجب"، 56 عامًا، باشتباه كسر في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، و"هليل عبد الحكيم عبد القوي"، 63 عامًا، بجروح متفرقة.

وأصيب "نصر رجب عبد اللطيف"، 62 عامًا، بكسر مضاعف في الساقين، و"ضاحي عبد الله همام"، 40 عامًا، بجرح قطعي في فروة الرأس مع اشتباه نزيف بالبطن والصدر، و"أحمد محمد إبراهيم"، 59 عامًا، بكدمات وسحجات في أنحاء الجسم.

كما أصيب "عصام محمود أحمد محمود"، 67 عامًا، بكسر في الساق اليسرى وكدمات، و"مجدي أحمد محمد إبراهيم"، 62 عامًا، باشتباه كسر في الضلوع وجرح في فروة الرأس، و"ياسر عبد المحسن عبد الكريم"، 47 عامًا، كدمة في العين اليسرى وكسر في الساق اليمنى، و"عمر محمد عبد الرزاق"، 24 عامًا، بكدمات وسحجات.

وتضمنت قائمة المصابين كل من "ياسر أحمد السيد"، 49 عامًا، كدمة في الذراع الأيسر وجروح، و"محمد يوسف زكي"، 46 عامًا، مصاب بكسر وجروح في الساق اليسرى، و"محمد درويش أيوب"، 57 عامًا، مصاب بجروح متفرقة.

تحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية ثان، والعرض على جهات التحقيق .



حادث أتوبيس برج العرب



الحادث



حادث الأتوبيس والتريلا



حادث برج العرب



حادث مروري على طريق برج العرب