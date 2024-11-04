بيت الزكاة والصدقات يقرر صرف إعانة شهرية عاجلة لـ4 أسر من الأولى بالرعاية

كتب لؤى على

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة شهرية عاجلة لـ4 أسر من الأولى بالرعاية بمحافظات الجيزة وبورسعيد والسويس والمنوفية؛ وذلك ضمن برنامج «سند» أحد برامج «بيت الزكاة والصدقات» الذي يقدم دعمًا نقديًا شهريًا للأسر المستحقة بجميع المحافظات؛ وهم: شيماء ر.ح من الجيزة، ونجوى ف. ب من بورسعيد، وزينب ح .ر من السويس، ولاء ا. م من المنوفية.

وكشف «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 4 من نوفمبر 2024، أن الأسرة الأولى للسيدة شيماء ر.ح، من الجيزة وتبلغ من العمر 33 عامًا، لا تعمل، وتعانى من ورم سرطاني أسفل البطن، ولديها 4 أبناء وزوج يعمل باليومية فى مجال البناء، أما السيدة نجوى ف.ب، وتيلغ من العمر 65 عامًا من محافظة بورسعيد، فهي مصابة بتليف الكبد وتعاني ارتفاعًا فى إنزيمات الكبد واستسقاء بالكبد وتضخمًا بالطحال وليس لديها أي عائل.

وأضاف بيان «بيت الزكاة والصدقات» أن الأسرة الثالثة للسيدة زينب ح.ر، وتبلغ من العمر 42 عامًا، من محافظة السويس، مطلَّقة وتعول 3 أبناء وليس لديها مصدر دخل، أما الأسرة الرابعة فهي للسيدة ولاء ا. م، وتبلغ من العمر42 عامًا، من محافظة المنوفية، ربة منزل ولديها 3 أبناء وزوجها يعاني من قطع بالرباط الصليبي الأمامي والخلفي والغضروف الداخلي للركبة مع ضعف بالعضلات وصعوبة بالمشي ويعاني من عدوى مزمنة، وبعد اتخاذ اجراءات البحث والاستحقاق قرر «بيت الزكاة والصدقات» صرف إعانات عاجلة لتلك الأسر لتكون عونًا لها لمواجهة أعباء الحياة.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أنه يقدم مساعدات مالية مباشرة للأسر أو الأفراد التي لا تتوافر لها متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

