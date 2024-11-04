اليوم السابع
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بحوث الصحة الحيوانية ينجح في استخلاص إضافة علفة جديدة لدواجن التسمين

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 09:29 ص
بحوث الصحة الحيوانية ينجح في استخلاص إضافة علفة جديدة لدواجن التسمين دواجن - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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حصلت الدكتورة داليا المصرى الباحثة بمعهد بحوث الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، على جائزة أفضل بحث فى المؤتمر الدولى الخامس عشر الذى نظمته جامعة قناة السويس بعنوان  "الطب البيطرى ما بين التنمية المستدامة والصحة العامة لمواجهة المتغيرات العالمية" .

قدمت الباحثة خلال المؤتمر بحث بعنوان "دراسة مقارنة بين صمغ النحل الخام ومستحلب النانو بروبوليس كإضافة علفية فى دجاج التسمين وتأثيرها على الجهاز المناعى والحالة الصحية للطيور".

أظهرت نتائج البحث ارتفاع فى مؤشرات المناعية الخلوية وزيادة كفاءة الجهاز الهضمى مما ادى إلى انخفاض معامل التحويل الغذائى .
أوضحت الباحثة أن البحث خطوة مهمة نحو زيادة إنتاجية الحيوان وتعزيز المناعة العامة، حيث يضاف إلى سجل إنجازات المعهد ويعكس الالتزام بإجراء البحوث التطبيقية التى تساهم فى تنمية قطاع الثروة الحيوانية .







الثروة الحيوانيه

البحوث الزراعية

الصحة العامة

التنمية المستدامة



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