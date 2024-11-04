بابا الفاتيكان يدعو مجددا للصلاة من أجل المتضررين من فيضانات إسبانيا

فاطمة شوقى

استذكر البابا فرنسيس ، بابا الفاتيكان ، مرة أخرى ، سكان إسبانيا المتضررين من الفيضانات التي خلفت حتى الآن ما لا يقل عن 217 قتيلا، طالبا مواصلة الصلاة من أجل أولئك "الذين يعانون كثيرا"، حسبما قالت وكالة أنسا الإيطالية.

وأعلن بابا الفاتيكان "دعونا نواصل الصلاة من أجل فالنسيا وشعب إسبانيا الآخر"، في إشارة إلى المنطقة الرئيسية المتضررة في شرق البلاد.



وأضاف "ماذا أفعل لشعب فالنسيا؟ الصلاة؟ تقديم شيء ما؟ فكر في هذا السؤال".

وأدت الأمطار الغزيرة التى دمرت منطقة فالنسيا الإسبانيا، مخلفة فيضانات معقدة، إلى 2000 شخص فى عداد المفقودين، وتواصل فرق الطوارئ العمل بشكل مكثف، فى يومها الرابع من أعمال الإنقاذ وإزالة الأنقاض والمركبات التى جرفها التيار، حسبما قالت صحيفة الدياريو الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المأساة التى تجتاح إسبانيا ، أدت إلى حوالى 217 ضحية، مع خسائر من دمار المنازل والطرق بالإضافة إلى عدد من السيارات المدمرة.

وأكد رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، أن السلطة التنفيذية ستوفر جميع الموارد اللازمة التى تحتاجها السلطات المحلية، وأمر بنشر 10 آلاف جندى إضافي، بما فى ذلك القوات العسكرية والأمنية، لتعزيز عمليات الإنقاذ ودعم السكان المتضررين.

ويرى سانشيز أن الأولوية هى تنظيف الطرق للوصول إلى البلدات الأكثر تضرراً وفتح طرق لوجستية لتوزيع السلع الأساسية مثل مياه الشرب والمواد الغذائية، وعلى حد تعبير سانشيز: "لقد قمنا بتنشيط أكبر عملية انتشار نفذت بالفعل 4800 عملية إنقاذ وساعدت أكثر من 30 ألف شخص فى المنازل والطرق والمناطق الصناعية".