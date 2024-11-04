اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي وإصابة مواطنين

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 10:56 ص
انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط الغربي وإصابة مواطنين اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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شهدت طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، مما تسبب في إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة بعد كوبري دمو بحوالي 5 كيلو متر، ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 







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