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انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي برفع علمَي مصر والأمم المتحدة.. صور

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 09:48 ص
انطلاق فعاليات المنتدى الحضري العالمي برفع علمَي مصر والأمم المتحدة.. صور جانب من المنتدى
كتب أحمد حسن - على عبد الرحمن

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انطلقت صباح اليوم، الاثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، المنعقد تحت شعار "كل شيء يبدأ محليًا - لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة"، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأقيمت اليوم احتفالية لرفع علمَي جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إيذاناً بافتتاح فعاليات اليوم الأول للمنتدى الحضري العالمي الذي تنظمه الحكومة المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات" خلال الفترة من 4 -8 نوفمبر الجاري.

حضر الاحتفال برفع العلم كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وآنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعدد من مسئولي الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة " الهابيتات " .

ويمثل المنتدى في دورته الحالية والتي تعقد بالقاهرة - المدينة التي تتميز بتراثها الغني وتطورها العصري - نقطة محورية في مجال التنمية الحضرية المستدامة، كما أنه يعود للقارة الأفريقية بعد غياب دام أكثر من 20 عامًا.

سيجمع المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر ممثلي الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية والأكاديميين وقادة الأعمال ومخططي المدن والمجتمع المدني لمناقشة التحديات الحضرية الملحة التي يواجهها عالمنا اليوم. واستعراض المبادرات المحلية المهمة في معالجة القضايا العالمية مثل أزمة الإسكان وتغير المناخ.

المنتدى
المنتدى

 

انطلاق-فعاليات-المنتدى-الحضري-العالمي-في-القاهرة
انطلاق-فعاليات-المنتدى-الحضري-العالمي-في-القاهرة

 

جانب-من-المنتدى
جانب-من-المنتدى

 

جانب-من-حضور-وزيرة-التنمية-المحلية-بالمنتدى
جانب-من-حضور-وزيرة-التنمية-المحلية-بالمنتدى

 







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