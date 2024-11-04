المديريات تحدد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى

كتب محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية خطابا للإدارات بشأن الفئات المسموح لها بدخول الامتحان للصفين الأول والثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

وأوضحت أنه بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوي يسمح للفئات التالية:

- الطالب الحاصل على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية عام ٢٠٢٤م وما قبلها .

-الطالب الراسب عامين متتاليين في الصف الأول الثانوي يؤدى الامتحان على نظام المنازل ويحق له اعادة القيد كطالب منتظم في العام التالي لنجاحه.

الطالب الراسب للمرة الثانية عام ٢٠٢٤م وما قبلها يؤدى الامتحان على نظام المنازل .

- في حالة قيد الطالب في الصف الأول الثانوي وحاصل على الشهادة الإعدادية الأزهرية يلزم تقديم ما يفيد بأنه غير مسجل على قاعدة بيانات الأزهر الشريف

وأشارت إلى أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي:

- الطالب الناجح بالصف الأول الثانوي منازل يؤدي امتحان الصف الثاني الثانوي في نفس المدرسة .

الطالب الراسب في الصف الثاني الثانوي عامين متتاليين يتقدم من نفس المدرسة التي رسب فيها منازل ويحق له اعادة القيد كطالب منتظم في العام.