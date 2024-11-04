اليوم السابع
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المديريات التعليمية تحدد إجراءات التقدم لامتحان الصفين الأول والثانى الثانوى منازل

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 10:45 ص
المديريات التعليمية تحدد إجراءات التقدم لامتحان الصفين الأول والثانى الثانوى منازل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المديريات التعليمية، إجراءات التقدم لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي علي نظام المنازل وذلك للعام الدراسي الحالي 2024/2025، موضحة أنه يبدأ التقدم من الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 2024، على أن يتقدم كل من يرغب في تأدية امتحان النقل للصف الأول الثانوي العام من الخارج على نظام المنازل للإدارة التعليمية التابع لها الطالب للموافقة على تقدمه بطلب على النموذج الذي تعده وزارة التربية والتعليم (بطاقة تحقيق الشخصية لطلاب المنازل المتقدمين إلى امتحان النقل أمام المدارس الرسمية.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه بعد التأكد من سلامة المستندات المقدمة من الطالب التي تبين مدى أحقيته في التقدم للامتحان يحرر الطالب بخط يده بيانات تحقيق الشخصية ويلصق عليها صورة الطالب وتعتمد وتختم الصورة وتحفظ هذه البطاقة بالمدرسة مع مرفقاتها ولا تسلم للطالب وعلى سكرتير المدرسة صرف بطاقات تحقيق الشخصية من مخازن المديرية مجانا.

وأكدت على أن قوم المدرسة بعمل سجل خاص للطلبة المنازل بدون بها بيانات الطلاب من واقع البيانات المدونة في نفس الرقم على البطاقة، كما تقوم المدرسة بإرسال كشف من أصل وصورة موضحا به أسماء الطلاب المتقدمين وايصال التوريد باسم صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية الدال على تسديد رسم الامتحان الى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية في ميعاد اقصاء شهر ديسمبر 2024.

 







المديريات التعليمية

إجراءات التقدم لامتحانات الثانوي العام وفق نظام المنازل

اخبار مصر التقدم لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى منازل



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