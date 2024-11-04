القاهرة والجيزة لمياه الشرب: تعامل فورى مع الأمطار واستمرار انتشار المعدات

كتبت - مرام محمد

قال وليد عابدين المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن محافظتا القاهرة والجيزة شهدتا، اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلي متوسطة وفوق المتوسطة على بعض المناطق، مشيراً إلى استمرار سحب مياه الأمطار المتساقطة على محافظتي القاهرة والجيزة.

ولفت عابدين إلى سقوط أمطار على مناطق: ميدان التحرير وشارع رمسيس والأوتوستراد ودائري البساتين ومطلع كوبري الدائري اتجاه المنيب الاوتوستراد وأعلى نفق المماليك وأمام حديقه الأزهر بصلاح سالم وحلوان والمعادي والمقطم ومحور عبدالمجيد محمود ومحيط مبنى محافظة القاهرة وشارع محمد فريد وأمام الأمن العام ومصر القديمة والقلعة وشارع بور سعيد بمحافظة القاهرة.

وأشار إلى المناطق التي شهدت سقوط أمطار بمحافظة الجيزة، والتي شملت مناطق: الهرم وفيصل وترسا والحوامدية وخاتم المرسلين بالعمرانية وربيع الجيزى وميدان الجيزة والبحر الأعظم وميدان المنيب وشارع السودان.

وتابع عابدين، استمرار انتشار المعدات للتعامل الفوري مع مياه الأمطار في ظل متابعة دائمة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي.



سيارات الشفط



جانب من سيارات الشفط



سيارات شفط المياه



عمليات شفط المياه