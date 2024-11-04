اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 06:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يعلن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر"

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 05:47 م
الرئيس السيسى يعلن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد عبد الرحمن - محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة.

وأوضح الرئيس السيسى خلال كلمته في المنتدى الحضرى العالمى، أن المنتدى يمثل منصة مثالية لتدشين حوار مثمر وفعال بين جميع الفاعلين المعنيين حول كيفية تحسين أوضاع التجمعات البشرية، وتعزيز التنمية الحضرية، ويتطلب هذا الأمر مشاركة فعالة من كل الأطراف المعنية من المجتمعات المحلية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات لعقد شراكات وصياغة سياسات واستراتيجيات تعكس احتياجات وتطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أفضل.

وتابع:"وقبل أن أختتم كلمتي أعرب عن تطلعى إلى أن يكون هذا المنتدى.. خطوة مهمة على طريق تنفيذ "الأجندة الحضرية الجديدة" .. وتعزيز الشراكات الدولية.. من أجل إيجاد حلول مبتكرة.. وتوصيات عملية.. تسهم فى مواجهة تحديات التنمية الحضرية.. وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
 







المنتدى الحضرى العالمى

المنتدى الحضرى

افتتاح المنتدى الحضرى

المنتدى الحضرى العالمى 2024

المنتدى الحضرى العالمى 12

المنتدى الحضرى العالمى مصر

المنتدى الحضري العالمي القاهرة

الرئيس السيسى يفتتح المنتدى الحضرى

ضيوف المنتدى الحضرى

موعد المنتدى الحضرى العالمى

WUF

WUF12

egypt international exhibition center

التنمية الحضرية المستدامة

اليوم السابع بلس

الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر

الرئيس السيسي




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة