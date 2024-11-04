اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 نوفمبر 2024 03:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم العالي: تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية والجامعة التكنولوجية الماليزية

الإثنين، 04 نوفمبر 2024 02:39 م
التعليم العالي: تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية والجامعة التكنولوجية الماليزية تعاون علمي بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية والجامعة التكنولوجية الماليزية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الربط بين مخرجات البحث العلمي ومتطلبات وأهداف التنمية المستدامة، وفي إطار مبدأ " المشاركة الفعًالة "، كأحد أبرز مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، التنسيق لتجديد اتفاقية التعاون العلمي بين المدينة والجامعة التكنولوجية الماليزية، والتي تهدف إلى القيام بأبحاث مشتركة في مجالات الزراعة والصحة لها مردود اقتصادي وصناعي. 

وفي هذا السياق استقبلت الدكتورة منى عبد اللطيف مدير المدينة، الدكتور هشام الأنشاصي الأستاذ بكلية الهندسة الكيماوية والطاقة ومدير معهد التقنيات الزراعية والعمليات الحيوية المتقدمة بالجامعة التكنولوجية الماليزية ومساعد مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية لشئون المعاهد البحثية سابقاً، بحضور الأستاذ الدكتور محمد رشاد عبدالفتاح نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية .

وخلال اللقاء قدمت الدكتورة منى عبد اللطيف عرضًا  تفصيليًا حول مدينة الأبحاث العلمية ومعاهدها البحثية والأنشطة والمشاريع العلمية الجارية والخدمات العلمية والنماذج الأولية بالمدينة ،مُؤكدًة قيام مدينة الأبحاث العلمية بالدور المنوط بها لتحقيق التعاون العلمي الدولي والتوجه نحو توطين التكنولوجيات والتقنيات الحديثة.

تضمنت الزيارة جولة تفقدية بمعامل المدينة المختلفة ، أشاد خلالها الدكتور هشام الأنشاصي بالإمكانات والتجهيزات المعملية التي تمتلكها المدينة وما يتمتع به أعضاء هيئة البحوث من خبرات ومعارف لخدمة العديد من المجالات وبخاصة مجالي الزراعة والصحة.

 







التعليم العالى

اخبار مصر

البحث العلمى

ايمن عاشور

مدينة الابحاث العلمية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة