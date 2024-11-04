التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا بجهينة فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بدائرة مركز شرطة جهينة، غربى محافظة سوهاج مصرعه غرقا بإحدى الترع، عقب سقوطه بها حال قيامه باللهو على حافتها، تم انتشال الجثة، وتم نقلها الجثة إلى المستشفى وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل غرقا بالترعة وتم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بغرق طفل بالترعه بمركز جهينة، تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، حيث تبين غرق الطفل بلال س س ع 5 سنة ومقيم دائرة المرك.

وبسؤال والده المدعو سالم س ع س 41 سنة عامل ومقيم بذات الناحية أثناء لهو نجله على حافة الترعة أمام المنزل إنزلقت قدمه وسقط بها مما أدي إلي غرفة ووفاته ونفي الشبهة الجنائية

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.