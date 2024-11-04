الانتخابات الأمريكية.. كم يبلغ راتب رئيس الولايات المتحدة الجديد؟

كتبت ـ نهال أبو السعود

مع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية، كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن أن رؤساء الولايات المتحدة هم فى النهاية ضمن فئة الموظف العام وبالتالى، بصفتهم دافعى ضرائب يدفعون لهم مقابل عملهم.

ويحصل الرئيس الأمريكى جو بايدن على 400 ألف دولار سنويًا وهذا ليس مفاجأة لـ كامالا هاريس أو دونالد ترامب، إذا كان أى منهما يشغل منصبًا، هذا لأن راتب الرئيس لم يتغير أبدًا منذ ما قبل القرن الحادى والعشرين، وحتى لو لم يكن الأمر صادمًا لهم، فى حالة هاريس، فإن الترقية تعنى أن راتبها سيرتفع من 235.100 دولار راتب نائب الرئيس الأمريكي إلى ما يقرب من ضعف ما تتقاضاه الآن.

وخلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات والتي بدأت في عام 2016، لم يتقاض ترامب راتبه، بل قام بدلاً من ذلك بتوجيهه إلى وكالة مختلفة كل ربع سنة، وقال أحد المتحدثين باسم البيت الأبيض إنه تبرع براتب الربع الرابع من عام 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، لدعم الجهود لمواجهة جائحة فيروس كورونا التي كانت متفشية آنذاك.

ووفقًا لمجلة فوربس، يبلغ صافي ثروة ترامب نحو 3 مليارات دولار، وهو أغنى شخص شغل المكتب البيضاوى على الإطلاق، وعادة ما يحصل الرئيس الأمريكي على عدة مزايا مالية وتسهيلاً إلى جانب إقامته فى البيت الأبيض.

ورفع الكونجرس راتب الرئيس من 200 ألف دولار إلى 400 ألف فى عام 2001، إلى جانب تخصيص 50 ألف دولار أخرى سنويًا كبدل نفقات إضافية.

ويتلقى الرئيس الأمريكى 100 ألف دولار تحت بند ميزانية السفر، بالإضافة إلى 19 ألفًا للترفيه، علمًا بأن الراتب الرئاسي خاضع للضريبة، فى حين أن المكافآت الأخرى ليست كذلك، بحسب قانون الضرائب فى الولايات المتحدة.

كما يحصل الرئيس الجديد، على 100 ألف دولار مخصصة لديكور وتصميم وأثاث البيت الأبيض، وتبلغ تكلفة صيانة البيت الأبيض حوالي 4 ملايين دولار سنويا، إلا أن الرئيس لا يدفع هذا المبلغ، لكنه يسدد أجر الخدم وأطقم التنظيف الذين يعملون فى الحفلات الخاصة التى يستضيفها.

ويضم البيت الأبيض عددًا من المرافق الترفيهية التي يمكن للرئيس الاستمتاع بخدماتها مثل صالة بولينج ومسبح للعلاج الطبيعى وملاعب تنس وكرة سلة، وصالة عرض سينمائية.

ومن بين المزايا الأخرى التي يتمتع بها ساكن البيت الأبيض، إمكانية الاستراحة في منتجع "كامب ديفيد" الريفى الواقع شمال غربى واشنطن فى متنزه جبل كاتوكتين بالقرب من ثورمونت، بولاية ماريلاند.

ويستخدم طائرة "بوينج 747-200 بي"، والتى تصل كلفتها التشغيلية، بحسب "CNN"، إلى حوالى 200 ألف دولار في الساعة، بالإضافة إلى مروحية مارين ون، ويتمتع رؤساء الولايات المتحدة بخدمة الحماية السرية والتى تستمر حتى عقب مغادرتهم للبيت الأبيض، وكانت ميزانية الحماية والخدمة السرية في عام 2017 1.9 مليار دولار.