الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع أمطار فى هذا التوقيت

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البحيرة تحت تأثير الخلايا الرعدية يصاحبها سقوط أمطار رعدية ومتوسطة على أغلب المناطق.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تمتد السحب الممطرة على المناطق الداخلية ولكن تكون شدتها أقل حدة، أما القاهره الكبرى على موعد مع سقوط أمطار خفيفة مع تقدم الوقت.



ويشهد الطقس اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024، طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر ، معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



وتشير توقعات حالة الطقس اليوم إلى درجات الحرارة المتوقعة الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 19، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17.