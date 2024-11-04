إلغاء 50 رحلة جوية وإعلان المستوى الأقصى من الطقس السيئ بسبب أمطار كتالونيا

فاطمة شوقى

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية (إيميت) المستوى الأقصى من اليقظة بسبب الطقس السيئ العنيف الذي يؤثر حاليا على منطقة كتالونيا، مشيرة إلى أنه مع هطول أمطار غزيرة ومن المتوقع أن يصل معدلها التراكمي إلى 180 ملم خلال 12 ساعة فقط.

ويتأثر ساحل برشلونة بشكل خاص، في حين تم وضع العديد من القطاعات الكاتالونية الأخرى في حالة تأهب برتقالي، بما في ذلك تاراجونا.

وتسببت الأمطار الغزيرة في برشلونة وتاراجونا في تعليق رحلات روداليس وإلغاء الرحلات الجوية في إل برات وغمرت المياه أجزاء من الطرق السريعة، وترسل الحماية المدنية في الولاية تنبيهات إلى الهواتف المحمولة عبر دانا في العاصمة الكتالونية ومنطقتها الحضرية.

وتأثر مطار برشلونة إل برات بالأمطار الغزيرة، مع إلغاء نحو 50 رحلة جوية وتحويل 17 رحلة حتى منتصف النهار، بالإضافة إلى فيضانات في المنطقة العامة بالمحطة رقم 1 ومواقف السيارات. كما غمرت المياه عدة طرق حول برشلونة.

أعلن وزير النقل والتنقل المستدام، أوسكار بوينتي، عن تشكيل لجنة أزمة لمراقبة تبعات العاصفة في المطار.

وتسببت آثار دانا في مقاطعتي برشلونة وتاراجونا في حدوث فيضانات في بعض البلدات والطرق، وتعليق خدمة السكك الحديدية تساركانياس (Rodalies) وإلغاء وتحويل الرحلات الجوية في مطار إلبرات.

وأرسلت الحماية المدنية لولاية كتالونيا هذا الصباح تنبيهًا عبر الهواتف المحمولة إلى سكان مناطق بارسيلونيس وبايكس لوبريغات وماريسمي وفاليس أوكسيدنتال وفاليس أورينتال وغراف بسبب "الأمطار المستمرة والغزيرة" منذ وقت مبكر من صباح اليوم.

وأرسلت الحماية المدنية تنبيهًا جديدًا إلى سكان برشلونة والغراف تفيد بهطول الأمطار خلال الساعات الثلاث القادمة، و تتكون أول هاتين المنطقتين، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2.5 مليون نسمة، من مدن برشلونة، وهوسبيتاليت دي يوبريجات، وبادالونا، وسانتا كولوما دي جرامينيت، وسانت أدريا دي بيسوس.