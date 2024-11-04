إصابة 4 طالبات جامعيات فى حادث بمدينة أسوان الجديدة

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 4 طالبات، اليوم، الاثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة أسوان، بفرع مدينة أسوان الجديدة، وتم التعامل مع المصابات.

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص أمام جامعة أسوان فرع مدينة أسوان الجديدة.

أسفر الحادث عن إصابات 4 طالبات بالجامعة، وهن: "حنين السيد عبد الحق، 19 سنة، اشتباه كسر بعظمة الترقوة، أبرار أبوذر عبد الحافظ، 20 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، أميرة سعيد محمود، 18 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، جاد أحمد حسين، 21 سنة، اشتباه خلع بالكتف الأيسر"، وتم نقل الطالبات المصابات إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.